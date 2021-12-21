Omicron擾市 台塑化估布倫特油價每桶70美元有撐

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（中央社記者蔡芃敏台北21日電）歐美地區變異病毒Omicron確診病例激增，致國際原油走弱。台塑化分析，預估布倫特原油12月將維持在70美元之上，月底前每桶均價約在72美元至75美元間。

台塑化認為，疫情、石油輸出國家組織（OPEC）增產攸關油價1月表現，估每桶將在75美元至77美元間，明年首季油價難暴漲，也不易大幅回檔。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）變異病毒Omicron在歐洲和美國病例激增，受此影響，國際油價20日重挫；西德州中級原油1月交割價下挫3.71%，來到每桶68.23美元，北海布倫特原油2月交割價下跌2.7%，至每桶71.52美元。

台塑化董事長陳寶郎今天受訪時指出，市場擔憂Omicron影響能源需求，導致油價近期表現走弱。市場目前對疫情看法兩極，有一派人認為輕症無妨，全球已找出與病毒共存之道，另一派則覺得變種病毒不容小覷；根據目前觀察，Omicron傳染力更勝Delta，雖有出現死亡病例，不過大多確診病例為輕症。

此外，美國總統拜登的大規模社會支出法案，因民主黨議員表態不支持，也是油價走弱原因之一。陳寶郎預期，布倫特12月均價將維持7字頭，月底前在72美元至75美元震盪，預計明年1月每桶將在75美元至77美元間。

他說，明年首季油價仍與疫情、石油輸出國家組織（OPEC）增產動向高度相關，認為油價「不會一飛沖天，也不會大幅回檔」。（編輯：張均懋）1101221