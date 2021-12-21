兩大因素影響 台塑路州案效益評估明年上半年難出爐

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（中央社記者蔡芃敏台北21日電）台塑化董事長陳寶郎指出，原訂今年底前完成美國路易斯安那州投資案效益，但美中關係緊繃，加上通膨問題嚴峻，台塑化必須重新審視建廠成本，市場前景仍不明朗，相關評估結果預計明年上半年仍難出爐。

以台塑化為首的美國路州投資案已在去年1月正式取得環評許可，並開始動工整地。受到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）影響，路州政府宣布所有工程停工，且尚未鬆綁政策，致路州投資案工程延宕。

台塑化今年中宣布二度評估該案投資效益，原先預計在今年底前完成。不過，陳寶郎今天接受中央社記者採訪時指出，持續評估投資項目與時程，由於當前市況仍不明朗，預計相關結果明年上半年恐難出爐。

陳寶郎說明，首先，美國總統拜登上任後，美中關係持續緊繃，互課關稅狀況未解。若美中貿易戰持續，石化業景氣仍充斥不確定性，恐會影響商品銷往中國市場。

另一方面，該案投資額上看百億美元，他表示，美國物價高漲，消費者物價指數（CPI）年增率直逼7%，創39年來最大漲幅；工程物料、工資與運費齊揚，通膨問題嚴峻，實際預算與原先建廠初估金額有極大差距。

至於環保、種族團體認為地點涉及環境正義，相關團體與當地政府進行訴訟。台塑化認為，業者建廠時常遇到類似抗議事件，可以透過溝通化解，不是當前最棘手難題。

台塑（1301）集團高層先前受訪時指出，路州案「不會喊卡，只是時間問題」；不過，市場認為，疫情、市場景氣變化多端，路州投資案一波三折，面對政經情勢發展，台塑化只能靜觀其變。（編輯：張均懋）1101221