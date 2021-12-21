楊泮池：新版生技條例將加速創新成果導入醫院實證

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（中央社記者韓婷婷台北21日電）國家生技醫療產業策進會副會長楊泮池今天表示，新版生技條例將引導產業布局精準健康，並加速創新生醫科技導入醫院實證場域，讓研發成果能更快落地應用。

立法院會今天三讀修正通過生技醫藥產業發展條例部分條文，延長10年施行期至民國120年底，並將受託開發製造公司、再生醫療、數位醫療等納入租稅優惠，且新增機械設備投資抵減優惠，生技醫藥產業的研發抵減稅額則降至25%。

楊泮池晚間接受中央社記者訪問時表示，新版生技條例修正通過，對產業是很正向的鼓勵，有助推動生醫產業；新的鼓勵條例將引導產業布局精準健康，並加速創新生醫科技導入醫院實證場域，讓研發成果能更快落地應用。

楊泮池指出，過去的「生技新藥產業發展條例」較為狹隘，這次因應全球生醫產業發展趨勢，將新科技與台灣有利基的領域包括數位醫療、精準與再生醫療、受託開發製造（CDMO）等涵蓋到條例中，條例名稱也更名為「生技醫藥產業發展條例」（生技條例），有助鼓勵產業投入更多創新研發投資、增強國際競爭力。

楊泮池認為，新版生技條例更宏觀，範疇比過去大很多，同時也將精準醫療與數位醫療等定義更明確，讓生醫產業的發展從過去的診斷與治療，延伸至「預防」醫學，引導產業布局大健康產業；這也是生策會近幾年一直推動的重要理念，共同努力的目標是「不要生病」，不是等到生病後再來精準治療。

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新的條例將引導產業布局精準健康，讓新藥研發與台灣最強的資通訊（ICT）及醫療體系緊密結合，將醫院實證場域納入，加速創新生醫科技導入醫院，讓研發成果能更快落地應用，增加國際競爭力。

他指出，新的條例除了研發人員培訓、投資抵減、技術股緩課外，更重要是加速生醫產品落地應用、醫院採用，條例第十四條增訂「為利生技醫藥產品及技術研發，主管機關及各中央目的事業主管機關得輔導建立研發中產品及技術之試驗場域」；楊泮池認為這是一個很好的起步，期待未來落實。（編輯：林淑媛）1101221