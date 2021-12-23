新光金獨董問卷查吳東進 金管會不滿意要求2週內補件

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者謝方娪台北23日電）金管會要新光金3席獨董調查新光金創辦人、前新壽董事長吳東進是否遭停職仍下指導棋，金管會銀行局長莊琇媛今天指出，獨董調查報告以問卷進行非常不妥，已在昨日請獨董說明並要求2週內補件。

吳東進去年遭金管會停職，日前被檢舉仍干涉新光金旗下子公司人事及經營決策，金管會隨即於11月15日函請新光金3席獨董查覆檢舉函內容是否屬實，並在本月初證實已收到新光金獨董查核報告，但由於說明不充分，已要求獨董補件。

金管會主委黃天牧今天在立法院財政委員會表示，銀行局近日已特別約談新光金3席獨董，說明金管會對報告哪裡不滿意，希望獨董補充哪些資料，以讓金管會作判斷。

莊琇媛直言，新光金獨董先前提交報告是以問卷調查進行，金管會認為以這樣的調查方式、沒有透過約談進行「非常不妥當」，不僅先前已發函要求補件說明細節，例如開幾次會、見了哪些人、有哪些人參與、誰當主席，這些都要求說明。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

此外，昨天莊琇媛親自約談新光金3席獨董，告知金管會要求調查的範圍，獨董並已允諾會按照金管會要求重新調查。黃天牧表示，會請新光金獨董2週內交出調查報告。

去年9月新壽投資出現重大疏失，遭金管會重罰新台幣2760萬元，時任新壽董事長吳東進遭金管會祭以停職處分，不過，日前吳東進卻遭檢舉形同新光金「影子董事」，仍干涉新光金業務，使金管會進一步啟動調查。（編輯：潘羿菁）1101223