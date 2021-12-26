國際半導體展規模創高 SEMI：呼應台灣不可或缺地位

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（中央社記者張建中新竹26日電）國際半導體展SEMICON Taiwan將於28日在南港展覽館登場，650家廠商參展，共2150個攤位，規模創歷史新高。主辦單位SEMI表示，這呼應台灣半導體產業在全球不可或缺的地位。

國際半導體產業協會（SEMI）全球行銷長暨台灣區總裁曹世綸說，國際半導體展SEMICON Taiwan是SEMI今年全球最後一個展會活動，也是國際半導體展史上最晚舉行的一次。

曹世綸表示，展覽的情況可以充分體現產業興衰與區域的實力，國際半導體展這次參展規模創史上新高，展現全球半導體產業景氣強勁，設備出貨量創歷史新高，同時呼應台灣半導體產業在全球不可或缺的地位。

有別於其他的電腦科技展，曹世綸說，國際半導體展買家是在台灣，基於台灣購買實力及產業地位，大部分國際廠商在台灣皆設有辦公室，因此業務推展與參展並不受影響，與往年比較大的差別只在於外商執行長無法親自來台。

SEMI表示，今年的國際半導體展是以Forward as One為主題，象徵SEMI與半導體產業齊心協力、共同前進，期望藉由這次展覽，創造整體半導體產業持續蓬勃發展的動能。

SEMI指出，展場將匯聚650間廠商、2150個攤位，規劃多元主題創新館與主題專區，聚焦化合物半導體、異質整合、智慧製造與綠色製造等主題。

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曹世綸說，化合物半導體是近年各界熱烈討論的議題，SEMI不僅在國際半導體展中打造化合物半導體專區，並設有化合物半導體創新應用館，可說是最大的化合物半導體展。

國際半導體展還設有綠色製造創新形象館，並舉辦半導體產業ESG永續倡議行動儀式，分享企業對於ESG實際作為及未來短中長期永續規劃路徑，凝聚向心力，深化台灣半導體產業的環境共好永續形象。曹世綸表示，為呼應社會及環境改變，明年這部分將進一步擴大規模。（編輯：楊蘭軒）1101226