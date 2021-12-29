嘉泥：Omicron增添變數 2022年市場能見度不清

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（中央社記者蔡芃敏台北29日電）嘉新水泥今天表示，旗下旅宿業務第3季訂房回溫，期待明年度營運優於今年表現。不過，變異株Omicron疫情蔓延，確診案例暴增，為明年景氣增添不確定性，「市場能見度稍不清」。

嘉新水泥今天召開線上法說會，今年前3季營收新台幣16.55億元；其中以水泥事業挹注5成最多，物流倉儲3成，房產事業占比11%，旅宿服務占約9%。

嘉泥近年積極布局旅宿服務業，在2014年攜手雲朗集團，買下義大利羅馬的飯店A Roma，進軍日本沖繩，在當地打造自有品牌酒店Hotel Collective，並與洲際酒店集團（IHG）推動第2間酒店（豐崎案）。

展望後市，嘉泥執行長王立心指出，日本、義大利等國疫苗施打率約8成，飯店訂房、月子中心第3季訂房回溫。嘉泥期待明年度營運優於今年表現；不過，近期有變異株Omicron干擾，確診案例暴增，雖然重症、死亡率不如Delta病毒，但仍為明年增添不確定性，「能見度稍不清」。

王立心說，Hotel Collective第4季訂房回溫，嘉泥已訂定目標，盼明年大環境能恢復常軌，力拚營運呈正現金流；豐崎案則受疫情影響進度，預計明年下半年發包，暫定2025年開幕。

水泥事業，王立心分析，若Omicron變異株未如想像嚴重，經濟能維持現有水準，看好水泥營收將與今年維持相當。嘉泥策略性投資台泥，但水泥生產端仍受通膨、煤炭成本價格、中國能耗雙控政策等影響，預期台泥明年股利政策恐較今年同期少。

法人關心嘉泥股利政策，她表示，將綜合考量日後資金需求，股利發放以獲利5成為原則。（編輯：蘇志宗）1101229