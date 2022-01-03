電動車和綠能帶動電容需求 法人：部分產品小漲

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（中央社記者鍾榮峰台北3日電）被動元件市況備受關注，法人指出，汽車電子化和電動車、太陽能和風力發電等綠能產業，帶動薄膜電容等電容產品需求強勁，已有部份電容產品小幅漲價。

觀察被動元件市況，亞系法人去年12月30日報告指出，中國電價上揚，使得當地廠商生產成本增加，加上員工短缺、今年國際運費可能大漲，被動元件價格不得不跟進調漲。

報告指出，有別以往被動元件廠商發布公函全系列調漲產品價格的漲價模式，目前市場景氣偏淡，不少廠商選擇按照產品規格或客戶，逐一溝通，目前已知小幅漲價的被動元件類別，包括電解電容、薄膜電容、鉭質電容、電感變壓器等。

法人進一步分析，今年綠能和電動車產業將是部分被動元件強勁需求成長的動力，其中汽車電子化和電動車需要耐高溫、振動、衝擊等行車環境的被動元件，薄膜電容產品受惠電動車動力系統、充電系統、電路轉換等應用需求。

此外，太陽能光電、風力發電等綠能設備，需要被動元件達到精準電流和電壓控制，薄膜電容等具備高壓、高容、高可靠等特性的被動元件，已成為要角。

被動元件台廠積極布局電容產品，例如國巨去年前3季鉭質電容業績占比約21%，工控應用占比約31%；立隆布局高階電子產品鋁電解電容器；代理商日電貿也積極布局高分子聚合物電容產品；國巨集團成員凱美電解電容產品業績占比約33%。

立隆去年第2季和第3季已在中國大陸惠州三廠和蘇州新廠擴充固態電容及鋁電解電容產能，立隆電容產品持續切入電源/綠能、汽車電子、工業等領域。

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日電貿去年11月底指出，聚合物電容市場整體需求和應用穩定成長，市場仍有漲價傾向，但仍受到原物料供應持續緊缺、貨運和原料成本壓力大幅提升、人力短缺、零件缺料、中國限電等變數影響。

凱美去年11月下旬也指出，電容產品仍有材料短缺問題，鋁箔材料短缺、還有價格上漲壓力，中國大陸和日本電容廠商陸續將成本反映到客戶端，凱美不排除向客戶反映成本調整價格。（編輯：楊凱翔）1100103