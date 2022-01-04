星展銀估台灣央行下半年升息2次 累計升1碼

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（中央社記者潘姿羽台北4日電）中央銀行總裁楊金龍日前拋出2022年貨幣政策基調「一定會朝緊縮方向來走」。星展集團資深經濟學家馬鐵英今天進一步分析，台灣央行下半年應會升息2次、半碼半碼升，累計共升1碼。

星展銀行舉辦2022年第1季經濟展望線上記者會，指出2022年貨幣政策正常化的條件大致成熟，不只美國聯準會啟動升息，其餘國家央行也都會開始思考貨幣政策正常化。

市場普遍預估美國聯準會今年升息3次，但星展銀看法相對保守，認為聯準會今年下半年只會升息2次、升幅為2碼（50個基點）。

馬鐵英解釋，美國上一輪結束量化寬鬆（QE）後，間隔半年以上才開始提高利率，加上Omicron變異株帶來疫情不確定性，今年聯準會可能等到下半年才會正式進入升息循環。

至於台灣的升息步調，馬鐵英點出4關鍵，一是2022年貨幣政策正常化的條件大致成熟；二是台灣的失業率和薪資成長預計在年中恢復至疫情前水準；第三，出口與內需、製造業與服務業之間的復甦將在下半年變得更為均衡；第四，美國聯準會估計下半年開始升息，促使更多新興市場央行跟進。

基於上述原因，馬鐵英認為，台灣央行應從今年第3季開始升息、一次半碼，下半年共升2次、累計升幅將達1碼。

外界也關注央行對房市的態度，馬鐵英表示，台灣房地產市場今年維持活躍，央行可能會祭出第5波選擇性信用管制；但央行態度很明確，對於房市採針對性措施，不會動用貨幣政策，升息與否關鍵點仍是總體經濟相關指標。

馬鐵英說明，央行調整貨幣政策除了看經濟成長率、產出缺口、出口與內需產業的復甦情況，也會關注消費者物價上漲率（CPI）。

雖然房價可能影響租金，進而傳導到CPI，馬鐵英表示，目前看來，這個傳導現象不是特別明顯，因此央行不會因為房市而動用貨幣政策手段，而是續採選擇性信用管制。（編輯：潘羿菁）1110104