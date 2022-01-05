金融總會白皮書40大建言 金管會力促金融科技創新

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（中央社記者謝方娪台北5日電）金融總會2021年金融建言白皮書提出40大建言，金管會「參採」及「持續評估或適時推動」共19.5項，參採意見則以金融科技創新與強化層面居多，包含開放金融科技業者申請有限執照等。

金融總會每年提出金融建言白皮書供金管會參考，2021年金融建言白皮書包含4大主軸，分別為擴大金融產業發展、金融科技創新與強化、金融業支援實體經濟永續發展、法規及制度檢討與調適，共涉及40項建言。

金管會主委黃天牧今天率各局處和金融總會、金融業公會及周邊單位開會，經金管會評估可行性並與業者交換意見後，2021年金融建言白皮書共參採8項、未參採2項、11.5項會持續評估或適時推動、18.5項則屬於其他部會權責。

若扣除涉及其他部會權責的建言，2021年金融建言白皮書金管會參採率為37.2%，低於2020年參採率47.2%。

40項建言中，金管會參採意見最多為「金融科技創新與強化」方面的建言。金融總會建議金管會開放金融科技業者申請限制性金融執照，截至目前，金管會已開放外籍移工國外小額匯兌限制性執照、限制性證券經紀商執照等，接下來將參酌沙盒實驗辦理情形，檢討研修金融法規，也會研議差異化管理機制。

在「金融業支援實體經濟永續發展」方面，金管會已請期交所蒐集倫敦金屬交易所（LME）及外國作法，評估開放期貨商子公司從事倉單交換、避險等相關業務效益。

在「擴大金融產業發展」方面，證券周邊單位和券商公會將成立專案小組，研議整合券商辦理各項融通業務規定，建立投資人申辦各項融通業務風險總歸戶管理機制，以利提升投資人擔保品的運用效能。

白皮書中涉及其他部會權責的建言，包含稅制建議、推動勞退自選投資、協助中小企業取得低碳轉型融資等，金管會表示將協助和相關部會溝通。

此外，建言如取消銀行採用信用風險內部評等法需試辦3年及降低採行門檻、推動金融跨業遠距服務共通身分認證機制等，金管會表示將持續評估，並適時與提案單位溝通研提可行性。（編輯：潘羿菁）1110105