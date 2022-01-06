政府打炒房新政奏效 12月住展風向球分數衰退

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（中央社記者蔡芃敏台北6日電）代表北台灣新建案市場概況的住展風向球，去年12月分數降至41.7分，分數終止連5月上升。住展分析，政府打房重挫業者信心，加上新建案市場逐漸步入淡季有關，導致分數衰退。

觀察風向球六大構成項目中，預售屋推案量、成屋供給量與來人組數等3項分數下滑，議價率、待售住宅建案個數分數持平，僅成交組數一項分數上揚。

住展雜誌研發長何世昌表示，政府再度打房，重挫業者信心，且新建案市場逐漸步入淡季，致去年12月住展風向球分數下滑。依照市場變化來看，政府打房手段，對建商造成的心理衝擊似乎遠大於消費者。

住展指出，北台灣各縣市中，以台北市市況表現較差，其他縣市買氣還算穩定。12月線上待售住宅建案數仍低於1100個，指標分數與11月一樣持平。

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何世昌說，內政部拋出「預售屋擬禁止換約」政策後，部份建案陸續傳出有少數買方退訂的消息。不過，房市仍處於上漲軌道上，多數買方賺到錢寧願選擇轉手、不急著退戶，極少有人願意選擇賠違約金15%退戶。

不過，不同意消費者換約、或者增加換約附加條件的建案卻有增加的趨勢，他認為，預售屋禁止換約新制尚未實施，依照現行規範，建商除非有正常理由不得拒絕消費者換約，建商在簽約完成後，也不該逕自更改契約內容，相關作法都已牴觸現行規範。（編輯：黃國倫）1110106