怡利電訂單看到年底 WHUD產品打進北美電動車廠

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（中央社記者鍾榮峰台北6日電）怡利電子今年訂單已看到年底，年中中國大陸四大產品線可建置完成，今年WHUD產品切入北美電動車廠，歐洲品牌車廠樣機上半年完成，明年3D AR HUD新品可量產出貨。

怡利電今天下午受邀參加券商舉辦線上法人說明會，怡利電總管理處副總經理柯茂全指出，關於中國大陸布局，今年蘇州廠抬頭顯示器（HUD）成長可期，在中國大陸3D擴增實境抬頭顯示器（3D AR HUD）上半年可開發完成，下半年與客戶接單對應，虛擬行動秘書VPA（Virtual Personal Assistant）產品也在開發中。

柯茂全預估到今年年中，中國大陸產品線包括前擋玻璃抬頭顯示器（WHUD）、2D擴增實境抬頭顯示器（2D AR HUD）、3D AR HUD、VPA可完備，與當地自主品牌和合資品牌車廠量產，開啟新里程碑，預估明年3D AR HUD產品可望量產出貨。

在台灣和東南亞市場，柯茂全指出，兩地產品以先進駕駛輔助系統（ADAS）和車載主機（infotainment）為主，今年台灣ADAS產品業績可持續成長；在東南亞，怡利電與當地日系車廠合作，也與當地電動車客戶接洽，預期泰國廠今年ADAS業績成長大於車載主機。

在歐美市場，柯茂全表示，怡利電主推WHUD、2D AR HUD、3D AR HUD，他透露，怡利電今年成功切入北美電動車廠，WHUD產品第2季可出貨到北美，怡利電也與另一家較大規模北美電動車廠互動；在歐洲，怡利電與當地品牌車廠合作，預估今年上半年樣機完成。

柯茂全指出，怡利電WHUD產品擴展到東南亞和歐美市場，預期今年下半年到明年可看到成績。

展望今年營運，柯茂全預估第1季正面看待，逐季成長難度不大，訂單已經看到今年底。法人指出，怡利電今年毛利率看3D AR HUD產品導入進展，若加上額外模具開發費用和技術權利金，有助今年毛利率拉升接近3成。

怡利電自結去年12月合併營收新台幣3.08億元，較去年11月2.96億元增加3.98%，創歷年單月新高；去年第4季營收8.54億元，比去年第3季5.73億元增加49%，是2015年第4季以來高點；累計去年全年營收24.75億元，較前年16.33億元增加51.57%，是2017年以來高點。

怡利電表示，去年ADAS新案量產使得營收增加，預期去年第4季毛利率會比去年第3季25.45%增加。法人表示，怡利電去年10月和11月各有技術權利金挹注。

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觀察去年集團業績比重，怡利電資料顯示，抬頭顯示器占比約40%，ADAS占比約29%，車載主機業績占比約17%；台灣營運中心占比約24%，江蘇占比約41%，泰國占比約35%。

怡利電在台灣包括彰化總廠研發中心、彰化廠組裝線、全興二廠光學玻璃廠；在中國江蘇蘇州廠生產前擋玻璃抬頭顯示器為主，泰國廠配合東南亞車廠布局車載主機、環景系統、倒車顯影、後座娛樂系統、車用無線充電器等。（編輯：張均懋）1110106