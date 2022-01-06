臻鼎-KY去年營收創高 牧德看旺兩大動能

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（中央社記者江明晏台北6日電）全球PCB龍頭大廠臻鼎-KY受惠各產品線發揮綜效，2021年全年合併營收再締造歷年新高，牧德科技全年營收年成長14.71%，看好2022年載板與電測市場兩大動能。

臻鼎-KY 12月合併營收約為新台幣207.68億元，年增9.1%；2021年第4季合併營收約為564.42億元，季增35.6%，年增2.27%，2021年全年合併營收再締造歷年新高，達1550.23億元，與2020年同期相較成長18.1%。

臻鼎-KY表示，各產品線因ONE ZDT策略發揮綜效，全數成長，其中，主要來自於IC載板（ICS）、類載板（SLP）與新增Mini LED背光板超薄HDI等成長幅度較大。

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AOI檢測大廠牧德科技12月營收新台幣1.95億元，月減14.79%，年增5.69%，全年營收27.51億元，超過2020全年營收的23.98億元，年成長14.71%。

牧德表示，展望2022年，仍持續投入利基型產品開發，期望挹注更好的成長動能，而載板市場已非常熱絡，仍看好2022年持續暢旺，另加上軟板市場持續復甦，牧德的兩大成長動能為，第一，在載板市場擬擴大至陸資客戶，再者是CSP電測機，過去電測機市場僅由國外某單一廠商獨占，牧德這兩年持續克服突破技術的障礙，相信在認證過程會有初步的斬獲，預期新產品將成為增添營收的生力軍。（編輯：趙蔚蘭）1110106