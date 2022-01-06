燦坤：確實面臨漲價壓力 努力抵抗中

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（中央社記者吳家豪台北6日電）近期晶片缺貨、原物料成本飆漲，3C通路商龍頭燦坤董事長林技典今天表示，燦坤商品1月幾乎都沒漲價，但確實面臨壓力，至於2月之後是否漲價，正在「努力抵抗當中」。

燦坤今天舉行記者會宣布將於1月7日至16日舉辦「平安過好年」會員特典活動，推出百萬還原金抽獎、滿額贈禮等優惠，林技典會後受訪時作以上表示。

林技典說，原本缺貨商品在1月有一批大量到貨，而且還是舊價格，因此用於會員特典，消費者1月買到的商品幾乎都沒有漲價；至於2月是否調漲價格，他笑稱燦坤正在「努力抵抗當中」。

林技典分析，這波通膨壓力是由成本上漲所推升，包括原物料和運費漲價等，國內外調研都預期今年中旬可能緩解，燦坤也在評估是否為短期現象。對於不是因為需求增加而造成的通膨，如果要完全透過價格把成本轉嫁給消費者，除非需求夠強勁，否則「撐不久」。

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他也提到，價格有所謂的「向下僵固性」，一旦調漲後能否再降下來，要看整體市場競爭狀況，有些商品漲價後可能無法降價，燦坤身為國內最大3C通路商，在這方面會盡最大努力。

林技典指出，燦坤今年定位為「加速年」，目前全台門市約285家，今年將積極展店，預估門市總數將成長兩位數百分比、突破300家，在業績方面也會拉開領先競爭對手的幅度。（編輯：蘇志宗）1110106