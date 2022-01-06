群光去年營收飛越千億大關 今年再拚續創新高

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（中央社記者韓婷婷台北6日電）群光電子2021年全年營收飛越千億大關，來到新台幣1075.6億元，年增13%，其中第4季營收也同步創下歷史新高，法人看好群光去年營收獲利均改寫新高；今年續創新高機率大。

群光2021年12月合併營收逼近百億來到99.9億元，年增20%，寫下同期新高、歷史次高。第4季合併營收297.9億元，季增9%，年增17%。累計2021年合併營收1075.6億元，年成長13%，與第4季營收同步創下歷史新高。自去年以來新台幣持續升值，若去除匯率因素，以美金計算的2021年合併營收成長幅度達19%。

群光表示，筆電市場去年上半年由Chromebook驅動，下半年則由商用筆電接棒，下半年商用背光筆電鍵盤出貨大增，拉升鍵盤單價，影像模組與電源產品也出貨暢旺。

群光指出，消費性影像產品出貨於去年第4季明顯增強，第4季半導體IC缺貨較第3季稍微緩解，帶動去年第4季影像產品營收季增超過15%，年增突破20%。

展望今年，群光表示，目前看來，三大產品線中，影像客戶需求強勁，營收成長可望居冠，除了部份受限缺料的遞延訂單待消化外，今年來自元宇宙相關的AR、VR影像產品、智慧家庭、商用監控、車用駕駛監測系統（Driver Monitor System）、智慧影音會議系統、拋棄式內視鏡等市場都有新產品；預期影像產品將成為2022年營收成長的最強推手。

在筆記型電腦（NB）方面，群光預期商用筆電仍然是今年的主軸，客戶需求仍然十分強勁。

群光指出，2022年受惠於商用筆電鍵盤、影像模組與電源產品的訂單比重拉升，除單價較高可挹注營收動能外，對獲利成長也有正面效益。

群光2021年前3季每股盈餘（EPS）6.35元，全年獲利挑戰歷史新高可期，在現金配息率逾7成的高股利政策下，法人看好群光今年現金殖利率將大幅超越過去5年5%以上水準。（編輯：黃國倫）1110106