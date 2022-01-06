宏碁子公司智聯服務 去年度營收破12億元寫新高

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（中央社記者吳家豪台北6日電）宏碁子公司智聯服務受惠於半導體產業蓬勃發展、資本支出需求擴張，今天公布2021年12月合併營收新台幣1.28億元、全年營收12.38億元，雙創歷史新高，分別年增7.07%、25.89%。

資訊系統整合商智聯服務長期深耕台灣半導體客戶，去年第4季合併營收達到3.24億元，寫下單季歷史次高，相較去年第3季締造的單季高點3.38億元減少約4%。

智聯服務總經理韓政達透過新聞稿說，台灣半導體產業成長的浪潮方興未艾，且電動車上、中、下游產業鏈將有爆發性成長力道，隨著高成長產業的IT資本支出需求，智聯服務樂觀期待未來營運表現。

儘管智聯服務2021年第3季受到同業價格競爭影響、毛利率下滑，但持續推動產品與服務加值，有助提升獲利空間。

韓政達說，智聯服務從原生軟硬體銷售、維運到人力委外服務的服務生態鏈，延伸到提供客戶雲端與地端的整合維運服務，除增加客戶黏著度外，產品組合逐漸拓展至高加值產品例如存儲裝置、網路設備等，對獲利能力有加分效果。（編輯：潘羿菁）1110106