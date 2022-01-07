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全面調薪加考績制 兆豐銀平均加薪約6.3%

2022/1/7 15:58
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（中央社記者蘇思云台北9日電）兆豐金表示，感謝員工辛勞並響應政府政策，決定提請董事會同意，金控及所有子公司除了原本的考績晉薪外，全面調薪4%。子公司兆豐銀預估今年平均加薪幅度約6.3%，考績優等行員可能達7%以上。

兆豐金控今天公布110年度自結盈餘，獲利較109年度成長；全年稅後盈餘新台幣257.46億元，每股稅後盈餘1.89元。

兆豐金表示，金控旗下子公司獲利多較前年度成長，而銀行子公司雖然不如預期，但考量銀行受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情衝擊、低利環境等不利因素影響，員工仍致力推動業務，十分辛苦，為激勵士氣，因此也同意全面調薪4%。

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兆豐金指出，由於銀行有年度考績晉薪機制，再加上全面調薪，預估兆豐銀今年平均加薪幅度約6.3%，考績優等的基層行員甚至可能達到7%以上。

行政院去年宣布，軍公教自今年元旦起全面調薪4%，不過，相關預算還在等待立法院三讀。公股行庫方面，具有民股的6家公股銀行，包括台灣企銀、合庫商銀、兆豐銀行、第一銀行、華南銀行、彰化銀行等6家銀行董事長，日前也在立法院表態會跟進加薪4%。（編輯：楊蘭軒）1110107

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