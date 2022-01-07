越南Vinfast追隨特斯拉 擬在德國設電動車廠

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者林育立柏林7日專電）越南車廠Vinfast追隨特斯拉腳步，計劃在德國生產電動車，業界盛傳Vinfast可能會接手歐寶在德國的工廠。

Vinfast6日宣布與德國聯邦外貿與投資署（Germany Trade & Invest）達成協議，計劃在德國生產電動車。這是繼美國電動車先驅特斯拉（Tesla）後，第2家計劃在德國設廠生產電動車的外國車商。

總部位於越南第三大城海防的Vinfast是越南企業龍頭Vingroup旗下的汽車製造商，與BMW、西門子（Siemens）、博世（Bosch）等德國製造業和汽車業大廠關係密切，可說是汽車工業的後起之秀，不過在歐洲沒沒無聞。

Vinfast表示，自從COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情以來，運送汽車跨越整個地球的時代一去不復返，有必要靠近市場生產，在歐洲最大經濟體設廠將是公司策略的里程碑。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

Vinfast沒有透露設廠的時間、規模和地點，業界盛傳Vinfast可能將接手歐寶（Opel）在德國中部埃塞納哈（Eisenach）的生產據點。

「法蘭克福廣訊報」（Frankfurter Allgemeine Zeitung）報導，歐寶、寶獅（Peugeot）、飛雅特（Fiat）等汽車品牌同屬斯特蘭蒂斯（Stellantis）集團，相較於集團旗下的其他工廠，埃塞納哈廠的產能利用率不佳。由於歐寶前執行長洛歇勒（Michael Lohscheller）曾在今年夏天短暫領導Vinfast，因此業界傳言Vinfast可能會接手埃塞納哈廠。（編輯：陳惠珍）1110107