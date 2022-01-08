難逃專案查核 中部某公司遭補房地合一稅779萬

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（中央社記者吳佳蓉台北8日電）國稅局2020年起鎖定企業房地合一交易展開查核，日前查出中部某公司，大幅虛報當初買入價格，藉此降低出售獲利來少繳稅，最終對這家公司補稅新台幣779萬多元，並呼籲企業應誠實申報。

中區國稅局今天發出新聞稿，再次呼籲企業應誠實申報房地合一所得，近年不動產交易活絡，為遏止房地投機炒作，維護居住正義，並達遏止逃漏目的，各區國稅局從2020年起便鎖定企業房地合一不動產交易展開查核。

中區國稅局表示，按規定，企業2016起取得的房屋、房屋及所擁有坐落基地或依法得核發建造執照的土地，屬於房地合一制課稅範圍，若有獲利，應誠實申報所得（出售價格減當初買入價格），但近期進行專案查核時，仍查獲有公司違規。

位於中部地區的A公司2019年申報房地合一不動產交易，其中土地買入價、也就是成本列為5161萬元，但經追查，這筆土地原本是由股東甲所持有，甲當初賣給A公司的價格只有2180萬元，A公司是藉由墊高當初買入價格來降低出售土地後的獲利金額。

中區國稅局指出，2180萬元加上A公司取得土地時付出的印花稅、規費等支出，合計才2205萬元，遠不及A公司申報扣除的5161萬元，因此調增A公司房地合一所得額2956萬元，並補稅779萬元。

中區國稅局提醒，企業申報房地合一不動產交易，一定要依照實際買入價或相關費用來核實列報成本，如果被查獲虛列，將依照相關規定補稅處罰。（編輯：康世人）1110108