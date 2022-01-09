不畏疫情 保健美容產業去年營運逆勢創高

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（中央社記者韓婷婷台北9日電）儘管疫情持續干擾消費買氣，保健、美容相關品牌廠無不積極強攻線上通路，結合會員精準行銷及實體、電商通路相輔相成，包括葡萄王、克麗緹娜的麗豐-KY 2021年全年營收均繳出歷史新高成績。

除了葡萄王、麗豐-KY去年營運已恢復疫情前水準，同時創下歷史新高紀錄外，佐登妮絲去年也繳出不錯成績，相對2020年維持正成長。不過Omicron全球疫情嚴峻，疫情衝擊依舊持續考驗業者。

葡萄王生技民國110年12月營收新台幣10.55億元，年增0.79%。110年集團營收逐季走高，第4季營收29.18億元，季增21.43%、年增6.4%，為歷史單季最高；累計全年度營收97.98億元，年增6.87%，寫下集團創立以來新高，包括自有品牌、子公司葡眾、代工事業三大事業體均有亮眼表現。

葡萄王表示，母公司台灣葡萄王2021全年營業額維持雙位數年成長，年增36.72%；自有品牌商品熱銷，推升業績來到近20年來新高；葡眾累計全年營收以80億元創下最高紀錄。

葡萄王表示，雖疫情干擾消費買氣，但經即時調整策略，使得全年會員通路累積成長達70%。新品康普茶在全通路熱銷，帶動年度飲料品項銷售增長30%；代工事業也交出漂亮的成績單，累積全年營收2.4億元，年增84%，突破歷史新高。

展望新的一年，葡萄王指出，在兼顧毛利率、營業額均衡發展的前提下，持續在快速消費品（FMCG）、保健食品上推陳出新；代工業務也會滿足客戶不同需求新增產線；葡眾除了持續規劃新品外，也將打造更成熟的線上交易平台；上海葡萄王在千萬級新客加持下，產能預期於第1季發酵。

麗豐-KY 2021年12月合併營收，單月營收新台幣4.37億元，月減13.3%，年減14.87%；第4季合併營收15.05億元，季增8.1%，2021年全年合併營收52.71億元，年增29.96%，創下歷史新高。

展望2022年，麗豐-KY董事長陳碧華表示，全球主營通路「克麗緹娜」加盟店已4961家，將穩定展店，並汰弱留強優化單店營運，再拉高其他品牌的貢獻度，期望擴大客群及創造乘數效果，營運再拚新高。

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佐登去年12月營收2.7億，月增15%，連續第四個月營收超過2.3億元，在去年台灣美容美體業有3個月的停業狀況下，佐登妮絲集團仍繳出超越2020營收年增1.41%的成績。

展望2022，佐登表示，不畏疫情仍積極儲備量能，在北京、美國以及籌備中的合作醫美診所都將陸續開業，並以大健康管理的方向提供更多深化會員健康的服務、課程以及健康食品，亞太最大的美容美體生技園區也將在下半年如期啟用，屆時將為全球客戶提供更多、更廣的保養品生產代工服務。（編輯：蘇志宗）1110109