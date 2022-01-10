東陽12月營收登2年高點 開發新品降低塞港影響

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（中央社記者鍾榮峰台北10日電）汽車零配件大廠東陽自結去年12月合併營收新台幣16.93億元，是2020年以來單月高點。東陽指出，原廠委託製造（OEM）晶片短缺、售後維修市場（AM）市場運費高漲、塞港及客戶遞延出貨等因素仍在。

東陽今天上午公布去年12月自結合併營收16.93億元，較去年11月16.69億元微增1.44%，比前年同期15.96億元成長6.05%，是24個月來高點。

其中東陽AM事業去年12月自結營收9.84億元，東陽OEM事業去年12月自結營收7.09億元，較前年同期成長25%。

東陽指出，OEM晶片短缺、AM市場運費高漲、塞港及客戶遞延出貨等因素仍在，東陽持續開發新產品，維持市場競爭力。

去年第4季東陽自結合併營收49.32億元，較去年第4季44.68億元成長10.4%，是8季來高點。

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累計去年全年東陽自結合併營收183.77億元較前年同期173.23億元成長6.08%，其中去年全年東陽AM事業自結累計營收127.16億元，較前年成長4%，去年全年OEM事業自結累計營收56.61億元，較前年成長12%。

展望今年營運，本土法人日前報告預期，東陽AM事業受缺櫃影響將逐季緩解，預估今年AM事業可望年成長9%，OEM事業可受惠中國車市回溫，年業績看成長9%，預估今年東陽集團業績目標較去年成長9%，拚超過200億元大關。（編輯：楊凱翔）1110110