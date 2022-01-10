foodpanda加碼投資6億 再徵百名軟體開發人才
2022/1/10 12:22
（中央社記者蔡芃敏台北10日電）foodpanda宣布加碼投資新台幣6億元，用以擴編亞太數據科技支援中心，將全球foodpanda創新應用研發業務落腳台灣，同時徵聘百名軟體開發人才。
繼去年下半年宣布在台成立亞太數據科技支援中心後，foodpanda今天發布新聞稿表示，將加碼投資6億元，擴編既有亞太數據科技支援中心，將全球foodpanda創新應用研發業務落腳台灣，成為全球研發基地。
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foodpanda總經理方俊強表示，foodpanda去年成立亞太數據科技支援中心，透過強化產品技術服務，提升亞太地區運能，創下營運成長新高峰。多項APP新應用計畫籌備中，台灣將成為研發核心樞紐，提升消費端服務體驗。
由於全球數位平台經濟產業處高速成長期，foodpanda預計招募100名軟體及雲端領域人才，鎖定具跨國軟體開發協作經驗的高階經理人、前端及後端工師等。（編輯：蘇志宗）1110110
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