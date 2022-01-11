鴻海子公司鴻元國際擬處分天鈺股權 以實現投資

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（中央社記者鍾榮峰台北11日電）鴻海今天傍晚公告，子公司鴻元國際投資預計處分手上全部面板驅動IC廠天鈺股權，目前持股比重約4.88%，目的為實現投資。

鴻海指出，鴻元國際投資目前持有天鈺909萬33股，持股比例約4.88%，每單位價格、交易總金額、處分利益，將依實際處分價格計算後另行公告。

鴻海表示，天鈺是鴻元國際投資採用權益法投資的標的公司，處分目的為實現投資。

根據天鈺年報資料，鴻元國際投資列位第4大股東，前3大股東也是鴻海關係企業，包括寶鑫國際投資、鴻揚創業投資、鴻棋國際投資等。

根據資料，天鈺去年第3季主要產品包括顯示器驅動IC（占比58.54%）、電源管理IC（占比約14.49%）、行動晶片（占比約15.36%）。

去年12月天鈺自結合併營收新台幣18.89億元，是8個月來低點，去年全年自結合併營收228.68億元，較前年108.85億元大增110%；去年前3季天鈺累計稅後淨利新台幣44.53億元，每股稅後純益26.38元，已提前創歷史新高，大賺近2.4個股本。

天鈺股價近期拉回修正，今天收盤價來到235元，下跌4.28%，今年以來天鈺股價跌幅達16.67%。（編輯：黃國倫）1110111