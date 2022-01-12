燦坤穩坐3C通路龍頭 林技典：今年拚加速成長

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳家豪台北12日電）3C通路商燦坤2021年營收新台幣227.1億元，年增16.21%，穩居市場龍頭，領先第2名的全國電子約19.2億元。燦坤董事長林技典今天表示，今年在經營與銷售面將挑戰加速成長。

燦坤曾因跨足旅遊、餐飲市場失利，拖累整體成長，2020年合併營收為195.42億元，僅領先全國電子約6600萬元，3C通路龍頭地位差點不保；但林技典2020年上台後的改革成效逐漸顯現，2021年交出亮眼成績單。

燦坤發布新聞稿指出，2021年在各方面提升質感，包含首次設立Surpass超越店與多家門市新開整改，並加強門市人員服務整體素質，滿足消費者生活各種需求。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

展望2022年度目標，林技典表示，今年定位為「加速年」，除了內部經營效能提升，整體經營、銷售面都將挑戰加速成長；更重視會員，期望能提升會員對生活的幸福感。

林技典也提到，去年底燦坤瞄準「等待經濟」，在門市設立充電樁，成功接軌電動車產業，增加多樣化的營業模式，提供會員更全方位的3C購物體驗，未來也將配合各地區商圈發展，積極加速展店，擴大服務範圍，提供更即時的服務。（編輯：楊蘭軒）1110112