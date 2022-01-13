保瑞雙引擎並行 子公司保瑞聯邦第4季登興櫃

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（中央社記者韓婷婷台北13日電）保瑞今天表示，集團將以國際委託研發暨生產服務（CDMO）與經銷代理兩大事業主軸並行運作；子公司保瑞聯邦預計於今年第4季登錄興櫃，布局旗下經銷代理事業。

藥品代工業者保瑞110年營收新台幣49.06億元，年增174.08%，併購效益顯現，創下年度歷史新高。

保瑞今天在媒體交流會中表示，2022年營運重點為藥品代理與經銷市場布局。保瑞所生產用於帕金森氏症的長效型療效膠囊日前正式在台灣取得健保用藥給付資格，也獨家取得該款產品於中、泰、日、韓等亞洲11個市場的代理銷售權，目前正與部分國家積極洽談相關銷售事宜，並已進入最後階段。

根據全球市場研究機構TrendForce報告指出，全球藥品市場預期至2023年可成長至約1.55兆美元，其中中樞神經領域用藥大幅成長。

同時，保瑞今天宣布子公司保瑞聯邦預計將於今年第4季登錄興櫃，布局旗下經銷代理事業，集團將以CDMO與經銷代理兩大事業主軸並行。

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保瑞將持續專注CDMO事業，並著眼啟動大分子領域事業版圖拓展；保瑞聯邦則聚焦全球藥品代理與經銷，透過整合品牌資源與專業分工策略創造綜效。

保瑞表示，加拿大廠去年12月雖適逢歐美耶誕假期，約有兩週時間停工，但因有相關調節因應，單月營收維持平穩。為強化營運綜效，集團於2021年整合旗下藥品與保健品代理與經銷事業，以子公司保瑞聯邦為品牌，發揮保瑞在國際市場建立的品牌知名度與代工平台優勢。（編輯：楊蘭軒）1110113