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北台灣10大代銷接案逾5600億 大者恆大成趨勢

2022/1/13 19:04
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（中央社記者蔡芃敏台北13日電）北台灣去年10大代銷總接案量逾新台幣5600億元，總推案量中占比約5成。住展分析，進入前10名均為老面孔，主要因政府祭出打炒房政策，小型代銷業者難承擔風險，讓代銷業「大者恆大」趨勢顯著。

住展雜誌發布新聞稿表示，去年北台灣前10大代銷依序為海悅、新聯陽、甲山林、璞園、甲桂林、傳真、信義、創意家、新理想與新高創。去年總接案量超過5600億元，占北台灣新建案總推案量約5成。

住展表示，海悅連續13年蟬聯代銷冠軍，去年接案量達41個建案，案量高達1632億元。海悅推案「大小通吃」，有推案量僅8億元的建案，也接下4個百億元指標大案；亞軍新聯陽去年北台灣接案量達1150億元，台北市、新北市兩地案量約各半。

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甲山林排名第3，接案量約499億元，雖然去年案量減少，不過今年手上已有2個600億元以上的建案，可望重返千億俱樂部。

住展雜誌研發長何世昌分析，雖然去年房市多頭走勢強勁，不過代銷業並未呈現百花齊放，進入排行榜的均為老面孔。主要原因是建商期待的售價更高，再加上政府打炒房政策干擾，小代銷難承受風險，導致代銷業「大者恆大」趨勢顯著。（編輯：蘇志宗）1110113

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