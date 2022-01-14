科技廠研華、神達升級防疫 廣達研擬相關措施

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（中央社記者吳家豪台北14日電）桃園疫情擴散，工業電腦大廠研華今天宣布，將從1月17日起升級防疫措施，電腦設備廠神達也已升級防疫作為，代工廠廣達電腦內部則正在研議相關措施。

研華指出，為維護員工健康安全，自1月17日起提升各項防疫措施，包括分區、分棟管理，暫停非必要跨區辦公及外部訪客與參訪活動；公司交通車採實名制，維持分流搭乘；餐廳暫停內用，改採便當形式供餐，於個人座位用餐。

研華今年各部門原訂本週或下週舉行的年終聚餐全部取消或延期，或改以線上形式舉辦。

研華表示，依照去年經驗，若中央流行疫情指揮中心升級至三級警戒，研華將開始實施分流上班。

面對疫情，神達指出，員工若有接觸隔離者，或家中小孩就讀因防疫而停課的學校，目前皆在家工作，公司內部已升級防疫措施，包括暫停健身房、全天戴口罩等，但還沒實施先前三級警戒期間的分流上班。

對近期2019冠狀病毒疾病（COVID-19）確診案例增加，廣達表示，內部正在研擬防疫相關措施，尚未正式公告，將隨時觀察指揮中心動態，目前為止仍維持現況。

廣達先前於三級警戒期間曾進行分流與管制，當時所有交通車都採固定座位，實施彈性工時，並分樓層、分區供應便當，於個人座位用餐。（編輯：康世人）1110114