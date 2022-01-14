基本工資補貼 員工須在去年10/31前投保

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（中央社記者梁珮綺台北14日電）受疫情影響的農業、服務業等產業，17日起至3月31日可線上申請基本工資補貼，經濟部今天公告申請資格、時間、補貼範圍等6大程序，採員工投保數進行補貼，但必須是去年10月31日前投保者。

基本工資去年調漲，月薪調至新台幣2萬5250元、時薪調至168元，調漲幅度約5.21%，不過，內需型產業如觀光業、餐飲業遭疫情重創，經濟部提出配套方案，給予產業營收衰退者補貼，減緩人事成本。

經濟部商業司今天下午公告基本工資補貼申請系統網址，以及受創產業申請資格、時間、補貼範圍等6大程序。

第一，補貼對象為農業、服務業、受疫情連帶影響的製造業或相關事業，有稅籍者，將依據事業於財政部稅籍登記營業項目代碼認定；若無稅籍，則需為托嬰中心、長照機構、醫事機構、補習班、幼兒園、休閒農場、養殖漁業及駕訓班等19種事業類型，並檢附立案證書或營業證照。

第二，需設立勞就保投保單位：事業只要申請時填寫正確的投保證號，不用檢附員工名單，政府會自行核對，若員工為65歲以上貨永久居留的外籍人士，則以其職業災害或勞保投保身分列入補貼計算。

第三，補貼要件為企業在去年9月及10月營收衰退20%，若事業單位沒有設立稅籍、沒有營業稅資料，將由經濟部與相關主管部會建立認定機制。

第四，以員工投保數進行補貼，員工投保薪資級距為2萬5200元者，按員工數定額補貼，以每人每月1000元計算；投保薪資在2萬4000元以下部分工時員工，以每人每月560元計算。

不過，商業司提醒，會以去年10月31日前的員工投保人數作為認定，也就是說，若業者在去年11月招募新人，儘管符合薪資級距等條件，但投保時間落在10月31日後，不符資格。

第五，申請期間為17日上午8時起至3月31日，全部採線上申請，通過審核後，會再通知業者提供存摺、匯款帳號等領款所需證明。

第六，補貼期間至今年6月，申請通過後將每2個月撥款一次。

不過，經濟部重申，若在補貼期間，業者有違反有違反勞動基準法第21條有關基本工資之規定而遭裁罰者、投保薪資以多報少者，或經公平會、法務部等查獲於補貼期間有不法哄抬物價、囤貨居奇等行為，將撤銷資格並追回補貼款。（編輯：楊凱翔）1110114