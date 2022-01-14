金融業疫情熱區防疫升級 加強清消、等候區梅花座

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（中央社記者潘姿羽、蘇思云、謝方娪台北14日電）近日確診案例頻傳，桃機疫情也持續擴大，國內金控維持營運不中斷之虞，也加強熱區的防疫規格，元大金提出4大安全措施，等候區遵守梅花座配置；合作金庫也增加單位清消頻率。

農曆春節將至，許多異鄉遊子紛紛搭機返台，也導致境外移入病例大增。為了嚴格落實防疫，國內金融業除了繃緊神經，也對於高風險地區提升防疫層級，元大金控針對當前風險較大的桃園市8家元大證券分公司、10家元大銀行分行據點，提出4點安全維護作為。

第一，桃園熱區員工於單位內服務時，除了目前已要求的全時佩戴口罩、桌面配置隔板等防護；即日起另增加「配戴面罩、手套」，以維護個人安全。

第二，其他員工除了依當前防疫各項要求辦理，也要落實自我防護，確實執行「午休用餐禁止群聚共食」。

第三，為了保障客戶健康，所有入內賓客務必請依目前規範，落實量測體溫、酒精消毒及實聯機制；即日起等候區座位必須「嚴格遵守梅花座配置」，有效保持社交距離。

第四，取消非必要的客戶拜訪、交誼、餐敘等活動，避免群聚機會。

合作金庫過去已有相關營運不中斷、異地、居家辦公及分流上班的SOP，必要時隨時可伺機啟動；此外，針對高風險所在地的分行，除了加強防疫，也增加單位清消頻率。

中信金則表示，內部各項會議活動將以線上舉辦為原則，若因業務需求須舉辦實體會議，則嚴格要求全程戴口罩、保持1.5公尺的社交距離；同時持續管制員工海外私人行程，員工家人在春節期間自海外返台者，會實施預防性的居家辦公。

南山人壽也宣布，自13日起，員工同住親友若自國外返台、或小孩就讀學校提前放寒假，員工可申請居家辦公。（編輯：黃國倫）1110114