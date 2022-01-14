台積電吸納電子股買盤 對抗封關前退場賣壓

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（中央社記者張建中台北14日電）台積電今天在法說會利多激勵下，出現價量齊揚走勢，收在672元，上漲11元，貢獻大盤指數92點，成交股數及金額皆較13日大增1.5倍，為盤面焦點也是撐盤要角。

台股今天開高走低，指數最高達18509點，上漲72點，最低達18213.44點，重挫223點，上下震盪近300點，終場跌幅收斂，收在18403.33點，小跌33.6點，跌幅0.18%，成交值新台幣3316.95億元。

台積電13日舉行法人說明會，釋出不少好消息，今年美元營收可望成長25%至29%，資本支出達400億至440億美元，首度突破新台幣1兆元大關，長期毛利率將達53%及以上。

台積電營運展望超乎市場預期樂觀，半導體產業分析師陸行之在社群媒體發文表示，台積電資本支出及營收增長都高於預期，感覺一次把未來幾年的利多都講完了，並關心台積電是否會重演利多出盡戲碼。

台積電今天股價未能一舉挑戰歷史最高價679元，不過收在672元，上漲11元，市值增加2852億元，攀高至17.42兆元，貢獻大盤指數約92點。

當大立光因展望保守，預期1月及2月訂單動能逐漸下滑，今年仍以較低階產品為主，股價重挫跌停，達2140元，大跌235元。台積電股價表現相對搶眼。

台積電今天成交股數9876萬8193股，成交金額660.94億元，皆較13日大增1.5倍，並為8個月來新高水準，顯示台積電釋出的好消息，吸引不少市場資金湧入。

兆豐國際投顧研究部協理黃國偉表示，台積電近年積極擴大投資，過去市場憂心龐大的資本支出，尤其美國及日本設廠成本高昂，恐對台積電毛利率產生不利影響。

台積電今年資本支出擴大到400億至440億美元，長期毛利率目標卻不降反升，調高到53%及以上。黃國偉說，台積電展望出乎意料的好，對未來營運展現高度信心。

他表示，台積電今天股價並未出現激情演出，也不致有非理性的結果，應不致出現利多出盡走勢，預期未來仍有機會持續反應營運展望利多。

黃國偉說，牛年封關即將步入倒數階段，長假效應將逐步顯現，部分市場資金可能逐漸縮手退場，此外，美國升息疑慮升高，也將驅使市場資金撤出高本益比個股。預期台股短線可能維持廂型震檔整理走勢，台積電應是重要撐盤關鍵。（編輯：潘羿菁）1110114