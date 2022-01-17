毅嘉去年獲利年增逾4成 創兩年新高

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（中央社記者江明晏台北17日電）毅嘉公布自結去年第4季單季稅前淨利約新台幣6725萬元，累積全年稅前淨利約2.67億元，年增41%，創兩年新高，看好今年營收及獲利有望再攀新高。

毅嘉表示，去年第4季度受惠車用電子及消費性產品的強勁需求，整體接單維持在旺季水準，但出貨仍受到供應鏈缺料影響，去年度第4季單季自結合併營收約新台幣16.1億元，合併毛利率12%，合併稅前淨利為6725萬元，年增6%，為當年度次高水準。

累計毅嘉去年合併營收64.79億元，年增18%，創3年新高，合併毛利率為12%，合併營業淨利為2.07億元，加計業外合併稅前淨利為2.67億元，年成長41%，創兩年新高。

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展望未來，毅嘉表示，全球經濟強勁復甦，車電、AI、5G、物聯網等新科技的需求持續增溫，毅嘉除了前年甫切入的車用硬板打件業務外，配合客戶開發的軟硬結合板、多層板及散熱相關產品，將陸續量產出貨挹注營收，而營收占比較高的車用電子相關產品，近年來出貨動能屢受車用晶片缺貨影響，不過，今年可望隨著晶片缺貨情況緩解，以及在車市強勁需求帶動下逐步恢復以往的出貨動能。

毅嘉看好，今年的營收及獲利將有機會在客戶強勁需求帶動下再攀新高。（編輯：張均懋）1110117