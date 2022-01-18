不動產聯盟總會：通膨浪潮來襲 今年房市量縮價漲

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蔡芃敏台北18日電）不動產聯盟總會今天表示，為抑制房價狂飆，政府接連祭出打炒房措施，「打炒房組合拳又快又猛」；但因通膨席捲全球，不動產續居資金避風港，預期今年房市呈「量縮價漲」格局。

中華民國不動產聯盟總會今天舉辦「十五大不動產業聯合記者會」，不動產聯盟總會理事長林正雄指出，央行自2020年啟動選擇性信用管制，政府自此連番祭出打炒房政策，「打炒房組合拳又快又猛」。

央行打擊炒作再出招，日前宣布限定建商購地貸款需在18個月內開工。林正雄認為，限期18個月開工「時間實在太短」，建議政府拉長開發時間；這項政策恐限縮中小型建商生存空間，「造成建商大者恆大」，不利於不動產市場發展。

他說，雖然政府接連打炒房，但在全球通膨浪潮下，房地產成為資金避風港，且土地、營建成本大漲，又有剛性買盤出籠，需求大增下，帶動房價走揚，預期今年房屋移轉棟數約33萬棟，房市將呈「量縮價漲」。

此外，全球永續意識抬頭，除推動能源轉型，也陸續研議課徵碳費、碳稅。林正雄指出，「綠色建築」已成趨勢，在各項成本堆疊下，勢必移轉終端消費者。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

不動產仲介經紀商業同業公會全國聯合會理事長張世芳表示，台灣今年房市維持「南熱北溫」，北台灣呈現量溫價漲，中、南部受惠於科技廠建廠效應與公共建設題材，需求將持續擴增，台南、高雄續居房市焦點。

張世芳認為，房市受到供需增減、國內外經濟環境影響，「房市熱絡並非壞事」，呼籲政府創造更佳環境，讓買、賣、業者創造三贏，才是真正落實居住正義。（編輯：康世人）1110118