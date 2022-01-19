美國商會發布景氣調查 籲政府規劃綠能增加選項

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（中央社記者曾智怡台北19日電）台灣美國商會今天發布「2022商業景氣調查」，結果顯示，會員對供電穩定、電力成本、綠能發展等表達關切。新任會長施立成建議政府多著墨綠能政策規劃，包含發展儲能與風電、光電以外的綠能選項。

台灣美國商會今天舉辦「2022商業景氣調查」記者會，新任會長微軟全球助理法務長及台灣微軟公共暨法律事務部總經理施立成公布調查結果。

能源政策部分，多數受訪者對於供電穩定、電壓穩定性、電力成本、綠能發展表達關切，相較去年百分比數據均有兩位數增加。此外，高達71%受訪者表示，他們關切電網韌性，這是今年新增調查項目。

施立成表示，能源是否穩定提供，以及電力價格等議題，會員關注的程度較去年上升15%，尤其在COP26等幾個重要氣候相關會議後，台灣產業界開始討論永續綠能議題，加上今年新增的電網韌性問題，有7成受訪者認為是關注重點；他不諱言，「這和去年兩次跳電情況，不可否認有產生一定程度影響」。

針對2025非核家園目標，施立成表示，大部分會員都了解目標，但對此目標的關切程度增加，包含是否能否按計畫達成目標。畢竟現在只剩下3年，加上去年跳電問題等，都顯示電力能否穩定供應十分關鍵。

施立成會後接受媒體訪問時表示，電力穩定與合理價格是本次調查會員關切事項，「滿意度還是蠻高」，過去幾年台灣電力供應與進步程度有目共睹；但於此同時，業界也關心永續發展，尤其是對綠能的著墨，希望政府有相應規劃，讓業界有更清楚的方向可遵循。

有關綠能規劃，施立成建議，政府除針對綠能產業政策發展提出更好的優惠方案，以及促進綠能產業投資外，「綠能供應量現在看來不太夠」，新技術引進是台灣可行的方向，包含碳捕捉、電能儲存等，扣除現在發展良好的太陽能、風電，其他綠能選項也盼得到更多政策挹注。（編輯：郭無患）1110119