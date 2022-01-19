美國商會調查近9成對台經濟有信心 呼籲放寬邊境管制

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（中央社記者曾智怡、潘姿羽台北19日電）台灣美國商會今天公布「2022商業景氣調查」，高達87%會員對台灣今年經濟表現表達信心，創歷年最高；不過有逾9成認為，政府應考慮放寬邊境管制措施，在與病毒共存、清零之間取得平衡，兼顧防疫與經濟發展。

對於美國商會報告內容，國發會表示，即使台灣2021年經歷國內COVID-19疫情升溫，美國商會會員對台灣經濟表現及商業環境前景的信心仍不減反增，國發會欣見相關正向結果。

台灣美國商會今天舉辦「2022商業景氣調查」記者會，新任會長施立成指出，「會員回應非常正面，對台灣經濟前景看法比去年更好」。調查結果顯示，高達87%會員對台灣今年經濟表現表達信心，創歷年最高；83%企業則對於台灣未來3年經濟前景抱持樂觀態度。

針對政府疫情掌控部分，施立成表示，會員滿意度稍比去年下降，因去年5月台灣爆發本土疫情，對產業經濟造成蠻大影響，但總體而言，會員對台政府防疫措施與控制滿意度仍高達78%，振興措施也有逾5成滿意度。

關於邊境管制措施，施立成指出，有超過8成受訪者認為，現有短期商旅、長期工作簽證等，對商業正常運行產生些許影響；逾9成認為應考慮是否放寬邊境管制措施。但他也強調，公眾安全仍最重要。

因此，美國商會建議，若能兼顧以下4要件，包含民眾70%以上施打兩劑疫苗、醫院量能充沛、疫苗穩定供應、控制重症死亡率，政府可考慮放寬邊境管制措施，在與病毒共存、清零之間取得平衡，兼顧防疫和經濟發展。

另外，調查顯示，受訪者認為，總統蔡英文任內，政府應優先關切能源、疫情控制、兩岸關係、與美國和其他夥伴洽簽經貿協定。施立成補充，能源是否足夠且穩定至關重要，兩岸關係牽涉地緣政治對經濟影響；此外，台灣人才的發展與留才也應列為施政優先考慮。

針對中美關係，本次調查約79%受訪者表示，中美競爭對於企業產生實質影響；其中有逾42%受訪者認為，中美競爭對於台灣帶來正面影響，但相較去年，下降約8個百分點，顯示今年有較高比例的會員企業認為帶來負面影響。

洽簽經濟協定方面，逾65%受訪者支持與美國談判達成雙邊貿易協定，而62%支持台灣加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）。

國發會表示，台灣已於2021年9月22日正式申請加入CPTPP，目前政府已完成9項法案修法、更新影響評估，將持續推動所餘法案修法、對內溝通及對外遊說，積極爭取加入CPTPP。

整體而言，國發會表示，報告指出，即使台灣2021年經歷國內COVID-19疫情升溫，美國商會會員對台灣經濟表現及商業環境前景的信心仍不減反增，國發會欣見相關正向結果。

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國發會也說，有關美國商會所提寶貴意見及調查結果，政府將納入未來總體經濟推動政策的參考，並加速法規改革，透過政府與業界密切合作，建構友善的投資與經營環境，讓外商對「投資台灣」更具信心，進而在台生根。

2022年商業景氣調查在2021年12月1日至隔年1月7日期間，針對412名具有投票資格會員進行訪問，其中有178人、約43%完成問卷調查。（編輯：潘羿菁）1110119