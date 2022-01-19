BDI指數創去年2月來新低 業者估第2季起轉強

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（中央社記者蔡芃敏台北19日電）波羅的海乾散貨指數（BDI）18日至1644點，創自去年2月以來新低。航商認為，受到中國鋼鐵減產、巴西暴雨影響鐵礦砂生產，導致近期BDI走勢疲弱；由於今年散裝新增運力有限，需求看漲下，預計散裝市場自第2季起轉強，市況有望維持去年水準。

波羅的海乾散貨指數（BDI）18日收1644點，跌幅5.03%。其中，海岬型平均日租金為每艘1萬913美元，日減1277美元，跌幅逾1成；巴拿馬極限型日租金約2萬美元，減少924美元；輕便極限型日均價2萬242美元，日減261美元。

裕民主管指出，因應冬奧將至，中國持續加大鋼鐵減產力道，且全球第2大鐵礦砂業者淡水河谷（Vale SA）巴西鐵礦砂開採區遇暴雨，影響生產動能，加上印尼1月發布煤炭禁令，是導致近期指數疲弱的重要因素，預估今年首季散裝市場走疲。

他表示，持續看好疫後推動基礎建設，預估散裝需求第2季起轉強，第3季進入傳統旺季。今、明年新增運能有限，散裝需求仍大於供給，看好今年市況有望維持去年高水準，裕民對於營運審慎樂觀。

慧洋-KY也認為，距離國際海事組織（IMO）兩大環保新規上路僅剩一年，預計市場上8成船舶會受到影響，市場新增供給有限，市場供不應求，預期今年散裝航運業將延續榮景。

慧洋今天公告，8萬2400噸級散裝貨輪完成交船，將加入營運；慧洋今年共有6艘新船加入營運，裕民則有7艘。（編輯：張均懋）1110119