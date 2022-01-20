力智二度蜜月衝983元創天價 逼近1000元大關

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（中央社記者張建中新竹20日電）電源管理晶片廠力智今天股價表現強勁，盤中一度攻上漲停價新台幣983元，創新天價，展開二度蜜月行情，逼近1000元大關。

力智甫於1月13日以每股589元掛牌上市，由於力智在興櫃股價最高達931元，被視為未來「千金股」的熱門公司，上市前公開申購吸引眾多股民參與，合格件數達46萬6082筆，凍結2745億元資金，力智表現備受矚目。

力智13日上市當天，股價最高達808元，終場收在800元，較承銷價大漲211元，漲幅達35.82%，若以12日興櫃成交均價817.55元計，則下跌17.55元，跌幅約2.14%。力智14日股價一度下滑至775元，下跌25元，終場收在平盤800元，蜜月行情不如預期。

隨後外資連日買超，推升力智股價走高，今天一度強攻漲停，達983元，大漲89元，一舉超越在興櫃的最高價，創新天價，逼近1000元大關，展開二度蜜月行情。

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力智產品線包含電源管理晶片及金氧半場效電晶體（MOSFET），是國內少數通過中央處理器及繪圖處理器核心供電認證的廠商，產品獲輝達（NVIDIA） 、超微（AMD）及英特爾（Intel）等大廠認證。

受惠產品應用市場擴及運算、通訊、電池保護管理及工業應用等領域，力智去年營運穩健成長，全年總營收達59.5億元，創歷史新高，年增41.71%。法人並看好，力智今年業績可望更上層樓。（編輯：楊凱翔）1110120