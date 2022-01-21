力智創新天價觸及1000元大關 躋身千金股

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（中央社記者張建中新竹21日電）電源管理晶片廠力智今天股價開低走高，早盤一度觸及新台幣1000元大關，再創新天價，並躋身「千金股」之列。

力智甫於1月13日以每股589元掛牌上市，掛牌當天股價收在800元，大漲211元，漲幅達35.82%，14日股價暫時休息，以平盤作收，隨後在外資連日買超帶動下，力智股價創高，展開二度蜜月行情。

力智20日在外資、投信及自營商同步買超616張拉抬下，股價強攻漲停，達983元，創新天價。

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受美股重挫影響，力智今天股價跳空開低，達977元，下跌6元，不過接著買盤湧入，股價由黑翻紅，一度觸及1000元大關，再創新天價，上漲17元，躋身「千金股」之列。

力智產品線包含電源管理晶片及金氧半場效電晶體（MOSFET），受惠產品應用市場擴及運算、通訊、電池保護管理及工業應用等領域，去年營運穩健成長，全年總營收達59.5億元，創歷史新高，年增41.71%。法人看好，力智今年業績可望更上層樓。（編輯：康世人）1110121