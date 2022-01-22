實體台北電玩展如期開跑 防疫最高規格因應

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台北電玩展22日在南港展覽館正式登場，儘管疫情升溫，連日大雨仍澆不熄玩家熱情，一早入口處就大排長龍。中央社記者韓婷婷攝 111年1月22日

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（中央社記者韓婷婷台北22日電）2022台北國際電玩展今天如期登場，台北市電腦公會理事長彭双浪表示，實體展以最高規格防疫措施「虛實整合」登場，期待成為協助台灣遊戲業與數位內容產業跨域應用，及介接國際市場的重要平台。

台北國際電玩展上午舉行開幕典禮，彭双浪致詞時指出，今年共有來自20個國家、185家開發商暨遊戲公司參展。

他說，台北電玩展已是遊戲產業互相交流非常重要的平台，今年參展的遊戲廠商推出超過140款遊戲，展出的遊戲型態完全呼應全球遊戲市場的趨勢，行動遊戲成為這次展覽的亮點。

彭双浪表示，疫情雖影響國際大廠無法來台參加實體展，如日本的索尼互動娛樂、萬代南夢宮娛樂、史克威爾艾尼克斯（SQUARE ENIX）等，因疫情暫停參加全球的實體展覽，但仍透過台北電玩展會線上特別節目Taipei GameShow Online跟台灣的玩家互動，放送最新遊戲內容。

彭双浪指出，大部分遊戲展會紛紛停止舉辦實體活動之際，台灣這次是在克服萬難之下推出實體展，在防疫上做了量測體溫、手部消毒、全程戴口罩、實施實聯制等措施，尤其是展覽中在入口處，更有噴霧型的消毒機器人進行消毒。

此外，他說，每天展覽結束，夜間還有醫療等級的紫外線消毒自主移動機器人進行全展區的清消，提供一個安全無虞的環境。

彭双浪表示，今年電玩展不期待參觀人數創新高，因為考量防疫，每天都有人流的上限控管。

經濟部工業局副局長陳佩利在開幕致詞時指出，台灣遊戲人口超過1500萬人，產值高達新台幣680億元規模，消費力不錯，文化也能接受多元思想，是亞洲遊戲場首發的的場域。

陳佩利說，台灣也開始看到獨立遊戲在國際展露頭角，工業局提供每年超過新台幣1000萬元獎金扶植獨立遊戲創作者，期盼台灣遊戲產業更加茁壯。（編輯：康世人）1110122

2022台北國際電玩展22日在南港展覽館如期登場，考量防疫，每天都有人流的上限控管。中央社記者張新偉攝 111年1月22日

2022台北國際電玩展22日在南港展覽館登場，各家廠商祭出舞台活動，吸引現場民眾熱烈參與。中央社記者張新偉攝 111年1月22日

2022台北國際電玩展22日在南港展覽館登場，共有來自20個國家、185家開發商暨遊戲公司參展，吸引許多民眾前來。中央社記者張新偉攝 111年1月22日

2022台北國際電玩展22日如期登場，現場設有洗手台，讓民眾可以隨時洗手，加強防疫。中央社記者張新偉攝 111年1月22日

2022台北國際電玩展22日如期登場，台北市電腦公會理事長彭双浪（中）表示，每天展覽結束，夜間有醫療等級的紫外線消毒自主移動機器人進行全展區清消，提供民眾安全無虞的環境。中央社記者張新偉攝 111年1月22日