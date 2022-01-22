本土疫情擴大 餐飲、生技業兩樣情

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（中央社記者江明晏、韓婷婷台北22日電）農曆年前Omicron來攪局，本土疫情再度拉警報，防疫措施將升級，恐衝擊才剛谷底復甦的觀光餐飲業營運，但業者認為，這波疫情不應再像去年5月恐慌。至於生技業迎來新動能，生產快篩試劑的泰博科技甚至加開產線。

疫情指揮中心指揮官陳時中今天宣布，國內新增82例COVID-19本土病例，再創今年新高；本土疫情又拉警報，桃園公私立國小提早1週放寒假，全台多數學生的畢業旅行也因疫情延期，桃園餐廳業績大受影響，未來疫情如果持續擴大，全台餐飲與國旅商機不排除再度打入冷宮。

去年5月本土疫情爆發，全台進入三級警戒，晶華董事長潘思亮去年8月就以「被放棄的二度重症病人」比喻產業處境，好在經過數月的防疫努力，台灣再現本土確診「+0」喜訊，國內餐飲、觀光業在第4季迎來久違春燕，營運紛紛復甦。

但今年農曆年前，變種病毒Omicron來台攪局，衝擊尾牙訂席，雲品集團苦嘆旗下宴會館「50桌變成500個便當」、在桃園的自助餐廳漢來海港約3成取消訂位，也導致原本期盼1月營收將再創同期新高，如今只剩夢一場。

不過，漢來美食副總經理吳若寧受訪表示，餐飲業經過兩年的防疫經驗，在防疫工作上已有完善的SOP，集團也要求餐廳員工至少要打兩劑疫苗，加上民眾普遍都已接種疫苗，疫苗覆蓋率高，認為這波疫情不應該像去年5月一樣恐慌。「後疫情時代，消費者要有與病毒共存的心理準備」。

餐廳業者私下表示，去年本土疫情衝擊民生經濟，儘管Omicron來勢洶洶，但已見輕症化趨勢，疫苗覆蓋率比去年都高很多，當時衝擊營運的情形應該不至於再來一次，認為政府不會輕易頒布禁止餐廳內用的規定，頂多就是加強防疫措施，落實實聯制，未來可能會要求民眾出示兩劑疫苗施打證明，才可進入餐廳內用。

晶華表示，集團旗下各飯店持續強化防疫措施，以因應即將來臨的農曆春節連假與尾牙春酒旺季。今年也有許多企業在防疫的考量下，計劃以尾牙宴席的預算購買禮物贈給員工，台北晶華酒店爭取企業大單或是員工團購的青睞，總計晶華的年菜外賣和年禮銷售和去年相比，業績已多出50%。

相較於餐飲行業的愁雲慘霧，生技產業再度迎來動能。台灣最大的COVID-19抗原快篩試劑製造商泰博科技緊急加開產線因應急單需求，確保供應無虞。

另外，瑞基也指出，Omicron變異病毒疫情逐漸擴大，各國檢測需求增加，持續下單應對。

業者表示，Omicron變異病毒傳染力強，提供快速且精準的檢測診斷，仍是重要的第一道防疫網；隨著病毒持續變種，COVID-19的檢測市場短期內剛性需求仍強。

也因為全球疫情擴大，昨天防疫概念股包括寶齡富錦、瑞基、亞諾法、ABC-KY都逆勢收紅。（編輯：潘羿菁）1110122