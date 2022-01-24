全世界搶建半導體廠 盧超群：不會產能過剩

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（中央社記者張建中新竹24日電）全世界積極建置半導體廠，鈺創董事長盧超群認為，這並不是瘋狂的舉動，他並預期未來並不會產能過剩，只會調和好或不好。

盧超群今天應邀出席工商協進會公亮紀念講座線上演講「半導體與AI邁向兆紀元」。他表示，所有產業及商業都要進入智慧型的互動，智慧產業或快速運算電腦，會深入到各領域、場域。

盧超群以水泥廠為例，如果廠內都是半導體監視器、除塵器，就不會是污染源，水泥是人類必需的材料。

他表示，台灣過去在個人電腦產業居領先地位，手機產業比較落後，未來一定要進入智慧產業。智慧產業具有10大應用，包括高效能運算、擴增實境AR/虛擬實境VR、人工智慧AI/機器學習ML、機器人/工業4.0、環境、元宇宙、智慧城市、衛星通訊、手機、自駕車。

盧超群預期，未來3年全球半導體投資金額將達1兆美元，投資規模將是前所未見，包括中國、台灣、美國、歐洲、日本及韓國都將半導體視為最重要的先進科技資產，都積極投資建置半導體廠。

盧超群說，各項殺手級應用都要半導體，預期2030年全球半導體產值可望達1.2兆美元，由此可見全世界積極建置半導體廠並不是瘋狂舉動，未來也不會有產能過剩的情況，只會有調和好或不好的狀況。

他表示，如果產能沒有調和好，就會有些地方過剩，有些地方不夠，跟過去1、2年情況一樣。

盧超群提醒，智慧產業跟過去經歷的環境不一樣，要先未雨綢繆，否則以不變應萬變，如果變不過來，或等到競爭者太多，機會就會錯過。

對於當前人才短缺問題，盧超群說，台灣現在投入半導體晶圓製造，人才已經不夠，又要招商引資，國際大廠都到台灣來，也要人才，大家都要高薪搶人，這會有問題。

盧超群表示，畢業生到企業上班，拿的薪水比教授還多，將來不是自大，要不就是為五斗米折腰，會很難用，產業界也得不到好處，應先把教授薪水提高。

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他還說，解決人才問題要從小教育做起，聯考計分方式需要改革，產業界也要改進，讓人才能夠突破企業管理系統，此外也要跟全世界的人做朋友，吸引國外人才。

工商協進會理事長林伯豐表示，台灣半導體產業除面臨缺人才、缺水、缺電、缺地及缺工的「五缺」挑戰，在因應全球淨零排放趨勢下，新增「缺綠電」、「缺碳權」的挑戰，將密切注意發展趨勢，適時向政府提出建言。（編輯：黃國倫）1110124