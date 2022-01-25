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鴻海嘉年華抽獎遺漏者重抽 原中獎員工權益不變

2022/1/25 12:43（1/25 13:13 更新）
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影片來源：鴻海

（中央社記者鍾榮峰台北25日電）鴻海今天中午聲明表示，23日「線上嘉年華」摸彩活動的抽獎名單導入系統過程中發生遺漏，部分員工無法獲得抽獎資格，為保障員工抽獎權益，受影響員工將重新摸彩。原有中獎員工，獲獎權益維持不變。

蘋果新聞網今天報導，鴻海旗下事業部員工爆料，鴻海集團24日晚上發出公告，因系統出問題，要求子公司雲端計算產品事業群（CESBG）摸彩要重抽，先前中獎的獎項一律不算數，系統出問題卻要員工來扛。

鴻海今天中午發出聲明指出，23日舉行的「線上嘉年華」摸彩活動，因抽獎名單導入系統過程中發生遺漏，使得部分員工無法獲得抽獎資格，僅獲得參加獎新台幣1萬6888元。

鴻海表示，經內部檢視後，為保障員工抽獎權益，原有中獎員工，獲獎權益維持不變。受影響的員工將重新摸彩。

鴻海23日舉行線上嘉年華，抽獎除了員工最大獎現金新台幣100萬元共20位外，鴻海也提供10輛去年科技日公布的自家電動車款Model C開放抽獎，裕隆集團則提供5輛豪華休旅車抽獎。

鴻海指出，當天參加員工普遍人人有獎，獎金從3萬6000元起跳，就算沒有抽中的員工，也有1萬6888元的參加獎。（編輯：郭無患）1110125

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