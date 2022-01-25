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台股封關前重挫287點退守17700點 高價股剩十千金

2022/1/25 13:46（1/25 14:33 更新）
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台股25日終場收跌287.92點，再次摜破17846點季線，退守17700點關卡。（中央社檔案照片）
台股25日終場收跌287.92點，再次摜破17846點季線，退守17700點關卡。（中央社檔案照片）
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（中央社記者張建中台北25日電）國際股市持續動盪，台股今天走勢疲弱，指數終場收跌287.92點，摜破17846點季線，不過力守17700點關卡。隨著緯穎股價跌破新台幣1000元大關，台股剩「十千金」。

台股加權指數今天收在17701.12點，下跌287.92點，跌幅1.6%，成交值新台幣2694.1億元。

台積電今天走勢疲弱，收在641元，下跌12元，市值縮水3111億元，滑落至16.62兆元，並影響大盤指數約100點。

聯電、台達電及國巨等權值股也紛紛走跌，影響整體電子類股指數下挫1.61%，與大盤跌幅相當。

金融股同樣走勢疲弱，盤中類股指數重挫逾1%，尾盤在買盤湧入拉抬下，跌幅快速收斂，終場類股指數下跌約0.97%。

傳統產業股全面下挫，塑膠、造紙、汽車及營建類股指數同步下跌逾1%，玻璃類股指數下挫逾2%，航運類股更慘跌逾4%。

緯穎今天股價開低走低，終場收在985元，下跌35元，跌出「千金股」之列，台股僅剩矽力-KY、信驊、大立光、譜瑞-KY、祥碩、力旺、AES-KY、旭隼、富邦媒及聯發科「十千金」。

新光投信董事長劉坤錫表示，台股今天呈現量縮重挫走勢，可能是26日即將牛年封關，加上國際股市動盪不安，影響投資人抱股過年意願；除地緣政治風險，美國貨幣政策都是市場關注的重點。（編輯：黃國倫）1110125

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