12月證券劃撥存款增幅放緩 央行：居高思危心態浮現

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（中央社記者潘姿羽台北24日電）中央銀行今天公布110年12月金融概況，象徵散戶投資信心的證券劃撥存款餘額續攀至新台幣3兆1686億元，改寫歷史新高紀錄，不過官員指出，基期墊高加上投資人「居高思危」，近幾個月增速明顯放緩。

央行今天公布12月M1B及M2年增率分別下降為12.75%及8.02%，主要是因活期性存款成長減緩所致，不過M1B年增率續高於M2，意味資金動能無虞，「黃金交叉」格局續航。110年全年M1B及M2平均年增率則分別為16.29%及8.72%。

再來看股市相關指標，隨著12月月平均股價指數攀上17845點，再創歷史新高，反映散戶投資信心的證券劃撥存款餘額也持續走揚，升至3兆1686億元，不只較11月增加325億元，並創下歷史新高紀錄。

央行經研處副處長蔡惠美表示，台灣經濟基本面很不錯，雖然美股有些震盪，連帶影響台股表現，但這樣的震盪不至於使投資人對台灣經濟失去信心，因此近半年來，證券劃撥存款餘額都維持在3兆元附近的高檔水準。

不過蔡惠美也說，近幾個月的證券劃撥存款餘額年增率開始放緩，一部分是基期墊高，使得成長減緩，另一部分則可能是投資人看到台股處在高檔，「居高思危」的心態浮現。

蔡惠美接著提到，美股震盪加大，而台股與美股關聯性高，美股波動會影響國內市場；此外，12月中旬，國內35天本土零確診破功，也一度傷及股市信心，當股市進入震盪階段，大家也會稍微觀望、多思考一下。

央行今天同步公布12月外匯存款期底餘額為7兆4067億元，續創歷史新高，蔡惠美笑說，原因無他，「出口真的好啊！」（編輯：潘羿菁）1110124