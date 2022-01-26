晶心科累計出貨突破百億顆晶片 合作夥伴逾500家

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（中央社記者張建中新竹26日電）矽智財（IP）廠晶心科去年營運表現亮麗，搭載晶心科處理器的系統晶片全年出貨超過30億顆創新高，累計出貨量突破100億顆，客戶包含聯發科、瑞薩、SK電訊、群聯等公司。

晶心科統計，截至2021年全球累計IP授權合約超過370份，客戶應用以人工智慧AI、觸控面板、無線網路、物聯網、儲存及5G為主。

晶心科的處理器核心除導入聯發科的行動應用處理器及面板驅動觸控整合單晶片（TDDI），客戶還包含瑞薩（Renesas）、SK電訊（SK Telecom）、群聯、耐能、EdgeQ、HPMicro等。

除力旺的子公司PUFsecurity，晶心科生態系統合作夥伴還有Rambus、射頻晶片廠宏觀微電子及Silex Insight等，共計超過500家。

晶心科指出，2021年搭載旗下處理器的系統晶片出貨量超過30億顆，大幅成長50%以上，累計出貨量超過100億顆大關。全年營收達新台幣8.19億元，創歷史新高，年增41%。晶心科並對今年營運展望樂觀。（編輯：楊凱翔）1110126