富邦金搶親不成 市場預期將瞄準花旗中國消金大餅

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（中央社記者謝方娪台北28日電）台灣花旗消金「下嫁」星展，宣告本土金控全數出局；過去競標積極的富邦金被搶親，外界關注富邦金可能將資源轉移，聚焦花旗中國消金出售業務，是否能如願拿下扳回一城，市場高度關注。

星展銀行今天宣布以總出資額新幣22億元（約新台幣450億元），取得台灣消金市場外商銀龍頭花旗消金業務。過去參加台灣花旗消金競標的富邦金、國泰金、台新金、渣打銀等確定出局。

過往競標過程，富邦金出價最為積極，如今確定錯失台灣花旗，市場認為不會減緩富邦金想承接花旗消金市場企圖心；彭博資訊日前披露，花旗正就出售其中國消金業務與台灣富邦金展開深入協商，兩家銀行預計在近期簽署協議，資產估值可能為15億美元。雖然富邦金對市場傳言一概不做出評論，但下一步動作備受金融圈關注。

觀察富邦金在中國版圖，在香港、上海與廈門等地都有布局，為台灣金融業中在兩岸三地布局最完整的金控，包含全資子公司富邦華一銀行和富邦銀行香港子行，以及與廈門市政府合資的廈門銀行，中國市場顯然是富邦金中長期策略發展關鍵。

富邦金2021年10月曾代台北富邦銀行及富邦華一銀行公告擬投資金融相關事業，引發金融圈聯想擬投資標的為花旗兩岸消金業務。根據富邦華一銀行年報，2020年淨利達人民幣4.36億元，淨資產收益率為7.04%。

金融研訓院金融研究所長林士傑指出，若從兩岸業務整合層面觀察，富邦金看好中國市場仍有可觀成長機會，再加上近年富邦金積極耕耘東南亞市場，若能同時吃下兩岸花旗，對富邦的效益最大，如今沒能吃下台灣花旗，對富邦金兩岸市場經營策略確實會有影響。

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政大金融系教授殷乃平認為，富邦金看好中國市場並積極經營，是到中國發展的台灣銀行業中表現數一數二的業者，但和當地本土銀行競爭仍有很多地方無法突破，若富邦金可拿下中國花旗消金，花旗消金基礎比較紮實，富邦金若趁勢將中國花旗消金業務吃下，可望進一步擴展業務並推升市占率。

不過，殷乃平直言，目前中國金融環境已進入電子社會，網路金融發展成熟，富邦金和花旗在中國市場要和當地網路金融大鱷競爭已需付出很大的力氣，富邦金若拿下中國花旗消金，對業務拓展有一定助力，但仍要面臨很大的挑戰才能在中國市場站穩腳步（編輯：潘羿菁、林淑媛）。1110128