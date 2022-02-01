成衣三雄訂單滿手 營運虎虎生風

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（中央社記者蔡芃敏台北1日電）擺脫COVID-19（2019冠狀病毒疾病）陰霾，加上生產重鎮越南復工率提升，包括儒鴻、聚陽、廣越等成衣代工廠在手訂單滿滿，能見度已至今年上半年，虎年營運看旺。

去年下半年，越南COVID-19本土確診數暴增，多地實施封城措施，業者必須符合安排就地生產、就地吃飯、就地休息的「三就地」政策才能繼續生產；在疫情干擾與官方嚴格防疫措施管制下，紡織廠生產、出貨進度均受影響，紡織廠供應鏈出現3至4個月空窗期。

隨著疫情獲得控制，越南工廠稼動率、到工率已大幅回升，以成衣業者來說，儒鴻越南廠區稼動率已逾8成，廣越復工率超過9成，聚陽則已恢復疫情前正常水準。

儒鴻2021年營收新台幣359.17億元，年增27.5%，寫下歷年新高；聚陽去年營收達289.3億元，自結稅前獲利33.98億元，每股稅前盈餘高達14.33元，營收、稅前獲利均為歷年新高；廣越去年營收130.09億元，年成長6.77%。

展望後市，儒鴻表示，成衣部分今年將有明顯成長，布料則維持年增走勢，訂單能見度至今年上半年。

每年首季為儒鴻營運淡季，不過今年客戶需求旺，加上遞延訂單將挹注第1季營運。此外，儒鴻印尼廠一期將在首季投入營運，若印尼新廠二期如期在下半年開出，法人看好儒鴻營收、獲利將有雙位數成長。

聚陽2021年出貨量達1700萬打，樂觀看待今年出貨量，重要品牌、通路客戶訂單動能恢復成長，預期全年營收將達雙位數成長，營運有望再攀高峰。

由於「反聖嬰現象」再起，廣越認為將助攻羽絨衣需求成長，對於今年展望相當樂觀，看好「一路旺到年底」，預估營收、獲利將有兩位數成長，甚至將成為上市以來表現最佳的一年。

市場認為，疫情導致紡織廠大洗牌，能夠快速應變的業者備受品牌商青睞，紡織上下游供應鏈整合應變，「大者恆大」趨勢仍然持續。

雖然紡織業者對於營運展望樂觀，但新型變種疫情不斷干擾、消費力道衰退與海運運輸不順，仍是今年紡織業 面臨的3大不確定因素。

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根據美國商務部統計，由於變種病毒Omicron蔓延，且通膨問題居高不下，影響消費者購買支出，去年12月零售額較11月衰退1.9%，遠高於市場預期的月減0.1%，寫下10個月來最大降幅；法人認為，通膨、疫情是否持續影響民眾消費動能尚待觀察。

法人指出，Omicron恐衝擊供應鏈復甦步調，不過疫情持續反覆，相較過往嚴格執行「清零政策」，各國已經漸漸習慣與「病毒共存」，降低傷害經濟損害、避免勞工失業，反而是防疫政策的重點，預估生產基地全面封城的機率降低。（編輯：張良知）1110201