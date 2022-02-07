晟德處分澳優乳業 77億現金入帳

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（中央社記者韓婷婷台北7日電）晟德表示，2021年10月下旬轉讓大陸澳優乳業12.4%股權予伊利集團，已在1月底完成交割，晟德集團將有新台幣77億元現金入帳，處分利益約42億元，預計在今年第1季認列。

晟德集團自2008年重新定位為生技工業銀行，藉由併購或投資重新定位聚焦，以投資控股模式專注於生技及大健康公司的投資與育成，隨著轉投資陸續開花結果，將持續擴大集團流動性資產價值。

此外，也透過策略性調節持股水位將投資成果不斷兌現，產生持續的現金流，藉此鞏固現金流加大投資核心事業使集團持續壯大，滾動永續金流與獲利。

根據晟德2021年10月27日公布，晟德集團以每股10.06港元、總價21.45億港元（約新台幣77億元），將晟德及子公司玉晟持有澳優12.4%股權轉讓給大陸內蒙古伊利實業集團旗下香港金港商貿控股公司，合計處分利益為新台幣42億元；轉讓後晟德仍持有澳優7.23%，為第二大股東。

晟德集團成員目前有澳優、長聖、國光生、永昕、加科思、博晟、順藥、東曜、益安、Windtree等，分別在台灣、香港、美國等資本市場掛牌；透過釋股轉投資公司，每年掌握永續金流、保留股東配息，並持續尋找新投資案源，擴大集團綜效。

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晟德轉投資公司、在香港掛牌的東曜藥業1月中也宣布，與科興生物製藥簽訂樸欣汀（貝伐珠單抗注射液）海外市場商業化合作協定。東曜授予科興製藥樸欣汀在全球除中國（包括香港、澳門和台灣地區）、歐盟（以2021年成員國為准）、英國、美國及日本以外所有國家和地區的獨家商業化許可權利，並由科興製藥負責上述區域中樸欣汀的上市申請及商業化活動。

根據合約，東曜將獲得人民幣3000萬元首付款、研發里程碑金與最高可達人民幣3.8億元的銷售里程碑金及合作區域內約定比例的淨銷售額提成。（編輯：潘羿菁、楊凱翔）1110207