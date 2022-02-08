台積電設廠日本熊本縣 當地擬配合調整鐵路路線

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（中央社東京8日綜合外電報導）台積電（TSMC）將在日本熊本縣興建晶圓廠，除了獲日本政府補助4000億日圓，當地還設置推進本部協助解決交通問題，決定延伸道路，並研議配合變更鐵路路線。

朝日新聞7日報導，台積電擬設廠的菊陽町鄰近熊本市，町內人口約4萬人，現已成為日本經濟安保戰略的最前線，週邊有SONY半導體子公司與半導體大廠東京電子（Tokyo Electron Limited）的建物，台積電也即將進駐。

菊陽町為此設置推進本部，為化解交通堵塞等問題，決定延伸道路。菊陽町商工會會長後藤一喜表示，台積電進駐是政府政策的事業，希望官民一體把這件事做好。

熊本日日新聞去年11月30日曾報導，熊本縣知事蒲島郁夫說，因應台積電將進駐菊陽町，連結菊陽町與熊本機場的鐵道計畫，路線將重新研議。

報導指出，熊本縣擬從JR豊肥本線上的車站開闢一條連接熊本機場的鐵路路線，原本已從三里木車站、原水站或肥後大津站連結機場的3條路線中，朝由三里木車站通往機場的方案進行研議。

但因2020年度調查結果顯示，三里木車站案的每日旅客人數比2019年度的調查少了2500人，加上離台積電新工廠最近的車站為原水站，將改以原水站案為中心，重新研議這條機場鐵道的路線。（譯者：顧荃/核稿：徐睿承）1110208