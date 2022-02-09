北都：Eleven Sports1、2將進駐73及74頻道

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（中央社記者蘇思云台北9日電）FOX體育台家族退出台灣後，ELEVEN SPORTS 1、2逐步取代。繼大豐之後，台北市有線電視業者北都今天宣布，2月14日起，由ELEVEN SPORTS 1、2分別遞補進駐73和74頻道位置，收看戶數達10.3萬戶。

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FOX 體育台家族在2021年1月1日退出台灣市場，當時包括凱擘、台固、中嘉數位、台灣寬頻通訊（TBC）等47系統都申請以ELEVEN SPORTS 1、ELEVEN SPORTS 2替代原本FOX體育台與FOX體育二台的頻道位置。大豐旗下3系統在今年1月中旬也申請Eleven sports1、2新上架第73、74頻道。

北都TaipeiNet原本是用其他類型的基本頻道補上數量，不過，為了回饋用戶，北都今天宣布，國家通訊傳播委員會（NCC）已經在農曆年前許可通過，原先FOX體育台和FOX體育二台的73和74頻道位置，從2月14日起，由ELEVEN SPORTS 1和ELEVEN SPORTS 2遞補。（編輯：黃國倫）1110209