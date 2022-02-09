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1月外匯存底續創高 美元買盤漸增匯市供需穩定

2022/2/9 18:06
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（中央社記者潘姿羽台北9日電）中央銀行今天公布1月外匯存底金額為5488.74億美元，較110年12月底增加4.66億美元，且續創歷史新高。央行官員表示，隨著公債殖利率走高，國人資金轉向海外、美元買盤漸增，外匯市場供需相對穩定。

央行外匯局局長蔡烱民說明，1月外匯存底續增，除了外匯存底投資運用的孳息收益，主要貨幣對美元的匯率變動也有影響。

央行也統計，1月底外資持有國內股票及債券按當日市價計算，連同其新台幣存款餘額共折計7357億美元，約當外匯存底134%；金額及約當占比均較去年12月下降。

蔡烱民表示，1月出口商賣匯金額增加，不過國人資金布局海外，以及外資1月雖匯入本金，加計盈餘匯出後，整體呈現淨匯出，外匯市場供需平衡。

近2年新台幣匯率的強勢格局，除了出口暢旺，出口商大舉拋匯推動新台幣升值，美元買盤相對空虛也是因素；不過這樣的情形，隨著各國公債殖利率走高，已經慢慢出現轉變。

蔡烱民分析，農曆春節期間，歐洲央行釋出偏鷹訊號，市場發現主要國家央行都比預期還要再鷹一些，債券殖利率因而顯著走高，資金流向出現變化；先前全球主要股市震盪整理，便是因債券殖利率走高，賣壓湧現所致。

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蔡烱民接著指出，根據過去經驗，美債殖利率站到1.75%之上，國人資金轉往海外投資的情形就會更明顯；去年下半年至今，這個現象已經慢慢發酵，雖然出口商賣匯增加，但國人資金也往海外移動以及外資盈餘匯出，使得外匯市場供需相對平穩，今年1月匯市供需也延續穩定格局。

對於市場傳出央行於農曆年前希望大型出口商不要集中拋匯的消息，蔡烱民解釋，去年一整年都有這樣的行為，央行目的是希望出口商盡量分散拋匯，不要集中某個時點、某一天操作，這樣也有助於匯市穩定，而1月外匯市場供需也相當平衡，沒有面臨太大問題。（編輯：趙蔚蘭）1110209

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