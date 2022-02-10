精測業績看逐季成長 探針卡比重挑戰突破5成

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（中央社記者鍾榮峰台北10日電）測試介面廠中華精測總經理黃水可今天預估，今年業績成長審慎樂觀，主要客戶營運正向，估今年格局逐季成長，探針卡業績占比挑戰突破5成。

精測下午舉行線上法人說明會，展望今年半導體產業景氣，黃水可引述市場研調機構數據預期，今年邏輯晶片可續成長，亞太地區市場占比可超過6成，估全球半導體市場規模可達6010億美元，較去年成長8.8%，精測可續搭上半導體景氣成長趨勢。

展望精測第1季營運，黃水可表示，今年業績按照以往經驗，第1季將是全年單季低點，今年目標逐季成長格局，主要客戶營運展望正向，今年全年成長審慎樂觀；探針卡業績目標持續成長，今年挑戰營收占比突破5成。

展望首季營收應用前3大，精測表示，第1季前三大應用仍是手機應用處理器（AP）、高效能運算晶片（HPC）、射頻元件（RF）這3項。

精測表示，今年全球5G智慧型手機滲透率將突破5成，除持續帶動精測營運成長，隨著超級電腦、雲端運算、伺服器、邊緣運算以及自駕車系統等高效能運算相關新終端產品蓬勃發展，精測推出全系列微機電（MEMS）混針探針卡，提供HPC各類型高運算、高速傳輸、大電流異質整合晶片進行完善測試。

展望今年資本支出，精測預估今年規模約新台幣8億元，包括設備、工程款、三廠土地款等部分。

探針卡占精測整體營收比重，從去年第3季的38%提升至第4季的44%，去年全年探針卡營收比重達到4成，帶動去年整體毛利率表現達到54.03%。

從產品應用來看，去年第4季手機應用處理器營收占比50.4%，高效能運算晶片占比約14.6%，射頻元件占比約10.5%，電源管理晶片（PMIC）占比約5.6%，應用處理器和高效能運算晶片占比均較去年第3季提升。（編輯：張均懋）1110210